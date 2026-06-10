Iran und Ukraine:Live: Woran Trump und Putin gerade scheitern

Brüchige Waffenruhe in Nahost, schnelle Entwicklungen in der ukrainischen Kriegsführung: Trump und Putin geraten unter Druck. Militärökonom Marcus M. Keupp analysiert die Lage bei ZDFheute live.

Die Situation im Nahen Osten bleibt fragil. Nach neuen Angriffen werfen sich die USA und Iran gegenseitig vor, die Lage anzuheizen. Auch die Schifffahrt durch die Straße von Hormus stockt weiterhin – mit Auswirkungen auf globale Energiepreise und die Weltwirtschaft.

Parallel verändert die Ukraine ihre Kriegsführung. Angriffe auf russische Großstädte und die Energieinfrastruktur schwächen Russland auch abseits der Front. Besonders Drohnenangriffe kann Putin nicht abwehren.

Gleichzeitig bringt sich der russische Oligarch Roman Abramowitsch offenbar wieder als Vermittler zwischen Kiew und Moskau ins Spiel. Der ehemalige Eigentümer des FC Chelsea pflegt weiterhin Kontakte in den Westen und soll sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew getroffen haben.

Was bedeuten diese Entwicklungen für Trump und Putin? Verlieren beide die Kontrolle über die Konflikte, die sie begonnen haben? ZDFheute live analysiert die Lage mit Militärökonom Marcus M. Keupp und ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh in der Ukraine.

Wann startet ZDFheute live?