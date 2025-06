Live: SPD-Initiative fordert Annäherung an Putin

Die sogenannten "SPD-Friedenskreise" fordern in dem Manifest außerdem keine Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland und setzen auf eine "defensive Ausstattung der Streitkräfte". Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, orientiert an dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, halten sie für "irrational". Das widerspricht dem derzeitigen Regierungskurs von Union und SPD. Mit dem "Manifest" stößt die Initiative auf scharfe Kritik innerhalb der SPD, aber auch von der Union und den Grünen gibt es Widerspruch. Von der AfD erhalten sie hingegen Zuspruch für die Forderungen.