Zwei Hochgeschwindigkeitszüge sind südlich von Madrid zusammengestoßen. Mindestens 30 Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt. ZDFheute live zur aktuellen Lage.

Das Unglück ereignete sich nahe Urda in der Provinz Toledo. Laut Regionalbehörden gibt es außerdem zahlreiche Verletzte, die Zahl der Todesopfer könnte weiter steigen. Zwei Waggons eines Zuges des privaten Bahnbetreibers Iryo entgleisten und stürzten einen Bahndamm hinunter. Der zweite Zug stammt von der staatlichen Bahngesellschaft Renfe. Die Ursache ist bislang unklar.

Bereits im Januar waren zwei Hochgeschwindigkeitszüge derselben Bahngesellschaften bei Adamuz zusammengestoßen. Damals starben 46 Menschen, mehr als 150 wurden verletzt.

Wie kam es zu dem Zusammenstoß? Wie ist die Lage an der Unglücksstelle? Und was ist über die Opfer bekannt? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent Carsten Thurau. Seid live dabei und stellt eure Fragen.

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