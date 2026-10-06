Erstmals stellt die AfD einen Landtagspräsidenten - gewählt von mehr Abgeordneten als erwartet. Welche Folgen die Wahl des AfD-Politikers für die Politik Sachsen-Anhalts hat - ZDFheute live.

Im ersten Wahlgang wurde AfD-Politiker Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt gewählt - mithilfe von Abgeordneten außerhalb seiner Partei. Das BSW hatte schon im Vorfeld angekündigt, ihn zu unterstützen. Vier weitere Stimmen für ihn kamen also aus einer oder mehrerer anderer Fraktionen. Von wem ist nicht bekannt, da die Wahl geheim war.

"Ich werde dieses Amt nicht als Präsident einer Fraktion führen, sondern ich werde es als Präsident des gesamten Landtags von Sachsen-Anhalt führen und diesem Anspruch möchte ich gerecht werden", sagte Rausch zu seiner neuen Rolle. Rausch ist auch Generalsekretär des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt. Die AfD gilt dort als gesichert rechtsextrem.

Welchen Einfluss hat das auf den Umgang im Parlament? Woher kommt die Unterstützung für die AfD? Und was bedeutet dieses Ergebnis für die Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember? Darüber spricht Christian Hoch um 19.30 Uhr bei ZDFheute live mit Politikwissenschaftler Prof. Constantin Wurthmann und ZDF-Korrespondent Andreas Postel in Sachsen-Anhalt.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.