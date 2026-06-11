Nach dem Treffen mit Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbänden zu den geplanten Reformen: Gibt Kanzler Merz ein Statement dazu ab? ZDFheute live mit der Regierungserklärung

Gestern haben die Spitzen der schwarz-roten Koalition im Kanzleramt mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden über die Reformpläne der Bundesregierung diskutiert. Konkrete Entscheidungen wurden wie angekündigt nicht gefasst.

Heute gibt Bundeskanzler Merz eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Inhaltlich soll es um den bevorstehenden EU-Gipfel gehen, aber es wird erwartet, dass er sich auch zu den Gesprächen gestern äußert.

ZDFheute live zeigt die Regierungserklärung und ordnet die wichtigsten Aussagen ein.

Was sagt Merz? Wie äußert sich die Opposition? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadt-Korrespondentin Andrea Maurer.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 08:50 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.