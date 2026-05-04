Ein Jahr Schwarz-Rote Koalition:Regierung unter Kanzler Merz im Reality-Check
Union und SPD haben sich viel für ihre Regierungszeit vorgenommen. Knapp ein Jahr ist die Koalition nun im Amt. Was konnte sie umsetzen? Managerin Julia Jäkel analysiert bei ZDFheute live.
Knapp ein Jahr ist die Schwarz-Rote Koalition im Amt. Was hat sie erreicht? Wo hat sie sich zu viel vorgenommen? Welche Reformen stehen noch an? Mit Julia Jäkel von der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ zieht ZDFheute live eine Bilanz.
Anfang Mai 2025 wurde Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt. Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Wahl räumte er in der ARD-Talksendung „Caren Miosga“ ein, dass in seiner Partei Unzufriedenheit über die Koalition mit der SPD herrsche. Doch Merz betonte, dass er mit den Sozialdemokraten weiter regieren wolle.
Was die Regierung geschafft hat und wo es derzeit noch hakt, darüber hat Christina von Ungern-Sternberg mit Julia Jäkel von der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ gesprochen. Diese hat Julia Jäckel zusammen mit Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle gegründet. Parteiübergreifend und gemeinsam mit mehreren Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten hat die Initiative vergangenes Jahr Ansätze erarbeitet, die dabei helfen sollen, Reformen besser umsetzten zu können. Viele der Ideen haben es nach eigener Aussage dabei auch in den Schwarz-Roten Koalitionsvertrag geschafft.