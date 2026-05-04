Union und SPD haben sich viel für ihre Regierungszeit vorgenommen. Knapp ein Jahr ist die Koalition nun im Amt. Was konnte sie umsetzen? Managerin Julia Jäkel analysiert bei ZDFheute live.

Knapp ein Jahr ist die Schwarz-Rote Koalition im Amt. Was hat sie erreicht? Wo hat sie sich zu viel vorgenommen? Welche Reformen stehen noch an? Mit Julia Jäkel von der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ zieht ZDFheute live eine Bilanz.

Anfang Mai 2025 wurde Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt. Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Wahl räumte er in der ARD-Talksendung „Caren Miosga“ ein, dass in seiner Partei Unzufriedenheit über die Koalition mit der SPD herrsche. Doch Merz betonte, dass er mit den Sozialdemokraten weiter regieren wolle.