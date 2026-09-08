25 Jahre nach dem ersten PISA-Schock geht es für Deutschlands Schüler weiter bergab. Bildungsökonom Prof. Ludger Wößmann vom Ifo-Institut ordnet die neuen PISA-Ergebnisse im Interview ein.

25 Jahre nach der ersten PISA-Studie erzielen Deutschlands 15-Jährige in Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik so niedrige Ergebnisse wie noch nie seit Beginn der Erhebungen. Damit liegt Deutschland nur noch auf dem Durchschnittsniveau der OECD-Staaten - in den Naturwissenschaften erstmals seit 2006. Rund ein Fünftel der 15-Jährigen verfügt in keinem der drei Testbereiche über ausreichende Basiskompetenzen.

Besonders auffällig: Der Zusammenhang zwischen den Kompetenzen der Jugendlichen und dem sozioökonomischen Status ihrer Familien ist so stark wie nie zuvor: etwa dreimal so ausgeprägt wie in Kanada.