Live: Iran-Krieg: Kann Netanjahu ohne Trump?

Israel und Iran haben sich erneut angegriffen. Trump hält an Gesprächen mit Teheran fest – und erhöht den Druck auf Netanjahu. ZDFheute live analysiert die Lage.

Der Krieg zwischen Iran und Israel geht weiter. Nachdem Israel trotz iranischer Warnungen Ziele im Libanon angegriffen hatte, beschoss Iran Israel mit Raketen. Israel reagierte mit Gegenschlägen – offenbar ohne Donald Trumps Zustimmung. Wie groß sind die Spannungen zwischen dem US-Präsidenten und Israels Premier Benjamin Netanjahu?

Laut dem US-Nachrichtenportal Axios hatte Trump versucht, Netanjahu von Gegenangriffen abzuhalten – ohne Erfolg. Er selbst sagte, dass er und nicht Netanjahu das "Sagen" habe. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er am Montag, die Friedensverhandlungen würden gut vorankommen, sollte ihnen nicht "Ignoranz oder Dummheit" in die Quere kommen. Wen er damit meinte, ließ er offen.

Trump und Netanjahu am Montag telefonierten am Montag offenbar erneut. Die iranische Armee kündigte derweil an, die Angriffe auf Israel einzustellen. Auch Israel will die Angriffe auf Iran zunächst stoppen.

Hat Trump die Kontrolle über Netanjahu? Ist ein Waffenstillstand im Iran-Krieg realistisch? Darüber spricht ZDFheute live mit ZDF-Korrespondenten. Seid dabei und stellt Eure Fragen.

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