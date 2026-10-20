Fünf Staaten stehen bei den anstehenden Midterms besonders im Fokus. Wer dort gewinnen könnte und welche Folgen die Ergebnisse für Trumps Präsidentschaft haben, analysiert ZDFheute live.

Fünf Staaten könnten bei den Midterms besonders wichtig für die Machtverteilung in Washington werden. In zwei Wochen stimmen die USA bei den Zwischenwahlen über ihren Kongress ab. Dabei kämpfen Demokraten und Republikaner um wichtige Sitze im US-Senat.

Ausgerechnet das traditionell republikanische Texas ist umkämpft. In Michigan tritt der linke Demokrat Abdul El-Sayed an. Welche Themen entscheiden die Wahl? Wie funktionieren die Midterms und welche Folgen können sie für den Präsidenten haben? Und welche Rolle spielt Trump-Unterstützer Elon Musk?

Über die entscheidenden Rennen und die Folgen für Trump spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit ZDF-Korrespondent David Sauer in Washington und dem USA-Experten Julian Müller-Kaler.