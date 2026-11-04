Die Demokraten gewinnen die Mehrheiten im Kongress. Das schwächt US-Präsident Trump. Wie geht es mit seinem Kurs weiter? Und wie stellen sich die Demokraten nach dem Sieg auf? ZDFheute live.

Die Republikaner haben die Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus verloren. Die Demokraten gewannen auch in Staaten, die bisher republikanisch geprägt waren.

Kansas schickt erstmals seit 1932 einen Senator von den Demokraten nach Washington. Auch in anderen Staaten, darunter Texas und South Carolina, haben die Republikaner verloren. Was bedeutet das für Trump?

Es gab mehrere historische Wahlsieger. Unter anderem wird der Demokrat Abdul El-Sayed aus Michigan der erste muslimische Senator in den USA. In New Mexico wird Ex-US-Innenministerin Deb Haaland die erste indigene Gouverneurin aller Zeiten. Wie stellen sich die Demokraten jetzt programmatisch auf?

Wie geht es mit der MAGA-Bewegung weiter? Gibt es Alternativen zu Trump? Und wie stark sind nun die Demokraten? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Washington-Korrespondentin Claudia Bates und dem USA-Experten Prof. Christian Lammert. Seid dabei und stellt eure Fragen.