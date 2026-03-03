Bundeskanzler Merz trifft US-Präsident Trump im Weißen Haus. Iran, Zölle, Ukraine: Es gibt viel zu besprechen. Wie läuft das Gespräch? ZDFheute live zeigt das Treffen.

Bundeskanzler Merz trifft US-Präsident Trump im Weißen Haus. Es gibt viel zu besprechen: Vom Krieg gegen Iran, über Zölle, China und auch der Krieg gegen die Ukraine dürfte Thema beim heutigen Treffen sein.

Seit Trumps Amtsantritt haben sich die USA in zentralen Fragen neu positioniert: weniger Unterstützung für die Ukraine, härtere Handelsrhetorik, mehr Druck auf europäische Partner.

Wie läuft das zweite bilaterale Treffen zwischen Merz und Trump? Wie steht es um die transatlantischen Beziehungen? Wie beeinflusst der Iran-Krieg das Verhältnis? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington. Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Wann beginnt ZDFheute live?