Wahl-Krimi in Baden-Württemberg – CDU und Grüne fast gleichauf

Der Wahlkampf in Baden-Württemberg spitzt sich zu. Im aktuellen ZDF-Politikbarometer liegen CDU und Grüne fast gleichauf. Was im Wahlkampf-Endspurt entscheidend wird. ZDFheute live

In Baden-Württemberg steht ein spannender Endspurt im Landtagswahlkampf bevor. Eine Woche vor der Wahl liegt im aktuellen ZDF-Politbarometer weiterhin die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel vorne. Allerdings haben die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir zuletzt stark aufgeholt. Auf Platz drei folgt die AfD.

Immer deutlicher wird im Wahlkampf der Fokus auf Persönlichkeiten. Grünen-Kandidat Özdemir ist in den Umfragen deutlich beliebter als CDU-Mann Hagel. Um letzteren gab es in den letzten Wochen Diskussionen, wegen Aussagen aus dem Jahr 2018. Hagel, damals 29 und Landtagsabgeordneter, hatte in einem Interview von einem Schulbesuch berichtet und gesagt, es gäbe „für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine“ als in einer Schulklasse mit 80 Prozent Mädchen.

Wie läuft der Wahlkampf in Baden-Württemberg? Welche Strategien fahren die Parteien? Und welche Faktoren könnten bis zur Wahl in einer Woche noch entscheidend werden? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit der Leiterin des ZDF-Landesstudios Stuttgart, Anna-Maria Schuck und dem Politikberater Martin Fuchs. Stefan Leifert präsentiert die aktuellen Umfrage-Werte aus dem ZDF-Politbarometer.