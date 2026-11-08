Israels Präsident Isaac Herzog beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Was jetzt zu erwarten ist und welche Hürden eine mögliche Regierung noch nehmen muss – ZDFheute live.

Rund zwei Wochen nach den Parlamentswahlen in Israel steht jetzt die Regierungsbildung an. Zuvor hatte sich Präsident Isaac Herzog mit allen Fraktionen des neuen Parlaments beraten. Das Ergebnis: 67 von 120 Abgeordneten sprachen sich dafür aus, Gadi Eisenkot eine Regierung bilden zu lassen.

Dafür hat der frühere Armeechef und Oppositionspolitiker jetzt 28 Tage Zeit. Entscheidend für Erfolg oder Misserfolg der anstehenden Verhandlungen werden die ultraorthodoxen und arabischen Parteien sein.

Wohin steuert Israel? Und: Wie könnte Netanjahus politische Zukunft aussehen? Darüber spricht Barbara Parente mit ZDF-Reporter Alexander Poel und Ofer Waldman von der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv bei ZDFheute live.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 13:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.