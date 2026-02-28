Die USA beteiligen sich am israelischen Militärschlag gegen Iran. In Israel wurde unterdessen Luftalarm ausgelöst, um auf einen Gegenschlag des Iran vorbereitet zu sein – ZDFheute live.

Israel und die USA haben Iran angegriffen. Es gab Explosionen in Teheran. ZDFheute live zur aktuellen Lage.

Seit Wochen wird mit einem US-Angriff auf Iran gerechnet. Hintergrund ist der Atomstreit. Am Freitag zeigte sich US-Präsident Trump unzufrieden mit den Verhandlungen. Die jüngste Verhandlungsrunde war ohne Einigung zu Ende gegangen.

Der israelische Luftraum ist geschlossen. Es wird mit einem iranischen Gegenangriff gerechnet.

Was ist bisher über die Angriffe bekannt? Rückt eine Lösung des Konflikts in weite Ferne? Darüber spricht Marc Burgemeister bei ZDFheute live mit Iran-Korrespondentin Phoebe Gaa, Thomas Reichart in Tel Aviv und Elmar Theveßen in Washington. Außerdem in der Sendung: Iran-Experte Hans-Jakob Schindler.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 09:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.