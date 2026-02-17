In Genf sind die Verhandlungen zwischen den USA und Iran ohne konkrete Einigung zu Ende gegangen. Wie geht es jetzt weiter? ZDFheute live analysiert, was auf dem Spiel steht.

Die USA und Iran haben weiterverhandelt – diesmal in Genf. Der Oman hat wieder vermittelt. Das wichtigste Thema: Irans Atomprogramm. Ziel der indirekten Gespräche ist es eigentlich, eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern.

Beide Seiten verständigten sich heute auf die wichtigsten "Leitprinzipien" für das weitere Vorgehen, wie der iranische Außenminister Araghtschi mitteilte. Eine Einigung sei nicht erzielt worden, dafür brauche es Zeit, sagte er weiter. Was bedeutet das? ZDFheute live analysiert mit einem Nahost-Experten. Die Verhandlungen wurden von gegenseitigen militärischen Drohgebärden begleitet.

Wie geht es jetzt weiter? Wie wahrscheinlich ist es, dass die USA Iran angreifen? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit den ZDF-Korrespondenten David Sauer in Washington und Phoebe Gaa in Teheran sowie dem Nahost-Experte Hans-Jakob Schindler.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

Mit Material von dpa und Reuters.