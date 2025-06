Krieg in Nahost: Wird Putin dadurch gestärkt oder geschwächt?

Gleichzeitig könnte Moskau von der Eskalation in Nahost auch profitieren. So hat der Krieg bereits jetzt den Ölpreis auf dem Weltmarkt stark ansteigen lassen. Eine Situation, die noch dramatischer werden könnte, sollte Iran wie angedroht die Straße von Hormus, eine bedeutende Schiffspassage, blockieren. Für Russland sind die steigendenden Ölpreise eine wirtschaftliche Chance, da damit auch der Wert der eigenen Öl-Reserven enorm steigt.

Ist die Regierung in Moskau durch die Eskalation in Nahost gestärkt oder geschwächt? ZDFheute live spricht darüber mit den ZDF-Korrespondenten in Moskau und beim G7-Gipfel in Kanada sowie mit Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle.