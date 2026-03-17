Der Erfolg von Donald Trumps Militärintervention in Iran ist weiter offen. Kritik kommt aus dem In- und Ausland. ZDFheute live analysiert, wie gefährlich der Krieg den USA werden kann.

Zweieinhalb Wochen nach Kriegsbeginn, haben die USA zwar Führungspersonen des Iran getötet und Militäranlagen zerstört. Ein Sturz des Mullah-Regimes ist aber bislang nicht gelungen. Wie gefährlich Donald Trumps riskante Militäroperation den USA werden kann, analysiert ZDFheute live.

Kritik an der Entscheidung Iran anzugreifen, kommt aktuell aus dem In- wie aus dem Ausland: Nach anfänglicher Zurückhaltung warnt inzwischen Bundeskanzler Merz vor einem “ewigen Krieg mit unklaren Zielen”. Und aus Trumps Anhängerschaft in den USA ertönen Zweifel daran, wie eine Militärintervention am Golf mit dem Grundsatz “America First” zu vereinbaren ist.