Krieg gegen Iran:Wer greift nach der Macht?
Nach dem Tod von Ajatollah Chamenei muss sich das Regime neu aufstellen. Wer kommt für seine Nachfolge in Frage und wie wollen die Mullahs ihre Macht sichern? Die Analyse bei ZDFheute live.
Das erklärte Ziel der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf Iran ist klar: Sie wollen einen Machtwechsel in dem Land und das Ende des Mullah-Regimes. Kann das gelingen?
Seit Jahrzehnten verteidigt die iranische Führung ihre Macht. Proteste gegen das Regime wurden brutal niedergeschlagen. Zwar ist die Opposition gespalten, die Kritik an den ideologischen und religiösen Führungen aber bleibt.
Der Konflikt mit den USA und Israel hat ebenfalls Bestand. Militärische Auseinandersetzungen führten bislang nicht zu dem von den Verbündeten erhofften Regime-Change. So kündigte der israelische Verteidigungsminister Katz an, jeder neue Führer des iranischen Regimes, würde zum Angriffsziel werden. Man würde ihn finden.
Wer übernimmt jetzt die Führung in Iran? Wie wahrscheinlich ist ein Regime-Change?Welche Rolle spielen die Menschen und die Opposition in Iran? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit dem ZDF-Reporter Kamran Safiarian. Über die Lage in Nahost berichtet Isabelle Tümena.