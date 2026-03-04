Nach dem Tod von Ajatollah Chamenei muss sich das Regime neu aufstellen. Wer kommt für seine Nachfolge in Frage und wie wollen die Mullahs ihre Macht sichern? Die Analyse bei ZDFheute live.

Das erklärte Ziel der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf Iran ist klar: Sie wollen einen Machtwechsel in dem Land und das Ende des Mullah-Regimes. Kann das gelingen?

Seit Jahrzehnten verteidigt die iranische Führung ihre Macht. Proteste gegen das Regime wurden brutal niedergeschlagen. Zwar ist die Opposition gespalten, die Kritik an den ideologischen und religiösen Führungen aber bleibt.

Der Konflikt mit den USA und Israel hat ebenfalls Bestand. Militärische Auseinandersetzungen führten bislang nicht zu dem von den Verbündeten erhofften Regime-Change. So kündigte der israelische Verteidigungsminister Katz an, jeder neue Führer des iranischen Regimes, würde zum Angriffsziel werden. Man würde ihn finden.