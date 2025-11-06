Krieg gegen Ukraine: Häuserkampf um Pokrowsk

Im strategisch wichtigen Pokrowsk liefern sich ukrainische und russische Truppen einen schweren Häuserkampf. Militäranalyst Hendrik Remmel ordnet die Lage bei ZDFheute live ein.

Um die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine toben derzeit schwere Kämpfe. Russische Truppen rücken in Wohngebiete vor und versuchen, die Stadt vollständig einzunehmen. Ukrainische Einheiten leisten erbitterten Widerstand, während der Häuserkampf Verluste auf beiden Seiten fordert.

Das strategisch wichtige Pokrowsk liegt auf einem Versorgungsweg für die Ukraine. Seit mehr als einem Jahr versucht die russische Armee, die Stadt in der Industrieregion Donezk einzunehmen. Kiew hatte zuletzt eingeräumt, dass mehrere hundert russische Soldaten nach Pokrowsk eingedrungen seien. Eine Einnahme würde es Russland erleichtern, weiter nach Norden auf die beiden größten verbliebenen ukrainisch kontrollierten Städte in der Region Donezk – Kramatorsk und Slowjansk – vorzustoßen.

Wie laufen die Kämpfe um Pokrowsk? Welche strategische Bedeutung hat die Stadt für beide Seiten? Wie ist die Lage an den anderen Frontabschnitten? Darüber spricht Philip Wortmann mit Militäranalyst Hendrik Remmel bei ZDFheute live. Außerdem dabei: ZDF-Reporterin Anne Brühl in Kiew.

