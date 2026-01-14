Die USA erheben weiter Anspruch auf Grönland. Ein Treffen im Weißen Haus mit Dänemark und Grönland soll Klarheit bringen. Was jetzt mit Grönland passiert - Analyse bei ZDFheute live.

Donald Trump bleibt dabei: Er will Grönland. Ein Treffen im Weißen Haus zwischen US-Außenminister Rubio, US-Vizepräsident Vance, dem Außenminister von Dänemark Rasmussen und der Außenministerin von Grönland Motzfeldt soll Klarheit bringen. Was jetzt mit Grönland passiert – Analyse bei ZDFheute live.

Während Trump an Gebietsansprüchen auf Grönland festhält, weisen mehrere Staaten in Europa die Annexionsdrohungen zurück und betonen in einer gemeinsamen Erklärung: Grönland gehört seinem Volk und ist als autonomes Gebiet Teil des Nato-Gebiets Dänemarks. Derweil stärken Grönland und Dänemark ihre Militärpräsenz in der Arktis.

Wie lief das Treffen im Weißen Haus? ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz mit dem dänischen Außenminister Rasmussen und der grönländischen Außenminister Motzfeld. Moderator Christian Hoch spricht außerdem mit dem ehemaligen dänischen Grönland-Minister Tom Høyem und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Seid dabei und stellt eure Fragen!

Wann beginnt ZDFheute live?

ZDFheute live startet um 19:25 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.