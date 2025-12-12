An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert die Lage erneut. Welche Folgen die politische Krise in Bangkok für den Konflikt hat, ordnet ZDFheute live ein.

Nur wenige Wochen nach einer vereinbarten Waffenruhe ist der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha erneut eskaliert. Entlang der rund 800 Kilometer langen Grenze kommt es zu schweren Gefechten, beide Seiten melden Tote und Verletzte.

Die Eskalation fällt in eine politisch heikle Phase für Thailand: Das Parlament wurde aufgelöst, Neuwahlen sollen binnen 60 Tagen stattfinden.

Welche Auswirkungen hat der Rücktritt der Regierung auf den anhaltenden Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit dem Politikwissenschaftler Felix Heiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik.