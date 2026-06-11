Nach dem Millionencoup in Gelsenkirchen steht die Sparkasse vor Gericht. Es geht um mögliche Sicherheitsmängel, Schadenersatz und die Frage, ob die Bank haften muss. ZDFheute live ordnet ein.

Hat die Sparkasse Gelsenkirchen genug getan, um den Tresorraum zu schützen? ZDFheute live ordnet ein.

Ende Dezember kamen die Einbrecher über die Tiefgarage, gelangten ins Archiv der Bank und bohrten schließlich ein Loch durch eine Betonwand. Ihr Ziel: Der Tresorraum. Dort öffneten die Täter mehr als 3000 Schließfächer. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Jetzt klagen erste Betroffene gegen die Sparkasse. In einem Verfahren geht es um 319.000 Euro Schadenersatz, in einem weiteren um knapp 49.000 Euro. Die Kläger werfen der Bank vor, nicht ausreichend Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben. Die Sparkasse bestreitet das. Eine Einigung zwischen beiden Seiten gab es heute nicht.

Welche Verantwortung trägt die Sparkasse? Und welche Chancen haben Kundinnen und Kunden vor Gericht? ZDfheute live berichtet über Prozessauftakt mit ZDF-Reporter Thomas Münten am Landgericht Essen und Rechtsanwalt Michael Plassmann.

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