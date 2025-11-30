  3. Merkliste
Fragile Waffenruhe im Libanon: Kommt es erneut zur Eskalation?

Brüchige Waffenruhe:Warum der Libanon weiter in der Krise steckt

Zu sehen ist eine Straße und besonders zwei Gebäude mit großen libanesischen Flaggen, die einen Großteil der Gebäude-Fronten verdecken.

Im Libanon droht der brüchige Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah zu eskalieren. Was dahintersteckt, analysiert ZDFheute live.

Im Libanon wächst die Sorge vor einer erneuten israelischen Großoffensive. Verschiedene Analysten gingen davon aus, dass eine zeitnahe Eskalation droht, erklärt Kristian Brakel. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut.

Während die politischen und militärischen Fronten verhärtet bleiben, reist Papst Leo nach Beirut, um ein Zeichen des Friedens zu setzen. "Man hofft, dass die weiterschwelende Konfrontation mit Israel noch abgewendet werden kann", so Brakel.

Im Interview mit Jessica Zahedi erklärt Kristian Brakel bei ZDFheute live, warum der Libanon weiter tief in der Krise steckt.

Themen
Nahost-KonfliktIsraelLibanon

