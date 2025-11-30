Im Libanon droht der brüchige Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah zu eskalieren. Was dahintersteckt, analysiert ZDFheute live.

Im Libanon wächst die Sorge vor einer erneuten israelischen Großoffensive. Verschiedene Analysten gingen davon aus, dass eine zeitnahe Eskalation droht, erklärt Kristian Brakel. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut.

Während die politischen und militärischen Fronten verhärtet bleiben, reist Papst Leo nach Beirut, um ein Zeichen des Friedens zu setzen. "Man hofft, dass die weiterschwelende Konfrontation mit Israel noch abgewendet werden kann", so Brakel.