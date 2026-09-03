Überschwemmungen, Dürren und Hitze: Für all das steigt laut Weltorganisation für Meteorologie das Risiko. Grund dafür ist das Klimaphänomen El Niño. ZDFheute live erklärt.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) warnt vor einem besonders intensiven El Niño. Außergewöhnlich warme Bedingungen im tropischen Pazifik führten demnach dazu, dass sich das Wetterphänomen weiter verstärkt. Die WMO befürchtet globale Folgen. Das Ereignis habe "das Potenzial, Gesellschaften und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt einen massiven Schlag zu versetzen", sagte WMO-Generealsekretärin Celeste Saulo.

Es gehe darum, Leben zu retten. Dafür arbeite die Organisation mit internationalen Partnern zusammen. Mit nationalen meteorologischen Diensten wolle man daran arbeiten, Vorhersagen bereitzustellen.

Welche Gefahren gehen von dem Klimaphänomen aus? Wie wollen sich die Länder davor schützen? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit dem Meteorologen Prof. Dr. Andreas Fink und ZDF-Umweltexpertin Winnie Heescher.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 12:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben