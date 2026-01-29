Wegen wachsender Abhängigkeit von US-Konzernen bei Transaktionen im Euroraum soll der digitale Euro nun schneller kommen als erwartet. Wie er schützt und was sich ändert, erklärt ZDFheute live.

Der US-Dollar ist unter Druck – und in Deutschland wächst der Ruf nach einem digitalen Euro. Bundeskanzler Friedrich Merz und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil fordern mehr Tempo bei der Einführung einer europäischen Digitalwährung.

Wegen der großen Verbreitung von US-Konzernen bei Transaktionen im Euroraum soll der digitale Euro Europa unabhängiger machen.

Wie abhängig sind wir von Zahlungsanbietern aus den USA? Was ist der digitale Euro? Wie ist der aktuelle Stand, wann soll er kommen? Ersetzt er das Bargeld? Darüber spricht Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit dem Währungsexperten Gunther Schnabl und der ZDF-Wirtschaftsredakteurin Sina Mainitz.