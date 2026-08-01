Nach dem Anschlag in Berlin am vergangenen Samstag, hat die Polizei das Sicherheitskonzept für den CSD in Hamburg deutlich erhöht. ZDFheute live schaut auf den Schutz und die Menschen vor Ort.

Genau eine Woche nach dem Anschlag in Berlin feiern queere Menschen in Hamburg den CSD. ZDFheute live ist vor Ort.

Rund 250.000 Menschen werden laut Veranstalter auf dem Christopher Street Day in Hamburg erwartet. Die Kundgebung unter dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen - für eine Zukunft ohne Angst" findet eine Woche nach dem Anschlag auf den Berliner CSD unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Hamburger Polizei will ihre Einsatzkräfte im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.

In Gedenken an die Opfer des islamistischen Anschlags vor einer Woche tragen die Mitglieder des Berliner CSD-Vereins auf ihrem Wagen schwarz. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfte der Tag in diesem Jahr besonders emotional werden.