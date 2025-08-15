Trump trifft Putin: Verhandlungen im Krieg gegen die Ukraine

ZDFheute live überträgt die Ankunft des russischen Präsidenten und analysiert, mit welchen Zielen die Staatschefs in das Gesprächen gehen. Welche Ergebnisse werden erwartet? Bringt das Treffen die Wende im Angriffskrieg auf die Ukraine? Darüber spricht Christian Hoch mit dem Konfliktforscher Niklas Balbon und dem USA-Experten Julian Müller-Kaler. Auch mit dabei: ZDF-Korrespondentin Claudia Bates und ZDF-Korrespondent Armin Coerper aus Anchorage. Seid dabei, kommentiert und stellt eure Fragen!