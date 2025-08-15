Trump trifft Putin: Verhandlungen im Krieg gegen die Ukraine

Bei dem Treffen soll es vor allem um den Angriffskrieg auf die Ukraine gehen. Trump forderte bereits mehrfach einen Waffenstillstand und stellte seinen russischen Amtskollegen immer wieder erfolglos vor Ultimaten. Vor dem Treffen heute drohte er Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen", sollte dieser keinen Frieden anstreben.
ZDFheute live überträgt die Ankunft des russischen Präsidenten und analysiert, mit welchen Zielen die Staatschefs in das Gesprächen gehen. Welche Ergebnisse werden erwartet? Bringt das Treffen die Wende im Angriffskrieg auf die Ukraine? Darüber spricht Christian Hoch mit dem Konfliktforscher Niklas Balbon und dem USA-Experten Julian Müller-Kaler. Auch mit dabei: ZDF-Korrespondentin Claudia Bates und ZDF-Korrespondent Armin Coerper aus Anchorage. Seid dabei, kommentiert und stellt eure Fragen!
Wann beginnt ZDFheute live?
ZDFheute live startet um 20:50 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.