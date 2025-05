Politikwissenschaftler Carlo Masala : "Das hätte auch schiefgehen können"

04.03.2022 | 13:00 |

In der Ukraine haben russische Truppen in der Nacht Europas größtes Atomkraftwerk beschossen. "Ich glaube nicht, dass es intentional geplant war, den Reaktor in die Luft zu jagen", so Politikwissenschaftler Carlo Masala (Universität Bundeswehr München).