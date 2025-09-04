Am Rande der Militärparade in Peking sprechen Putin und Xi über das Altern und die Unsterblichkeit. 04.09.2025 | 0:46 min

Organtransplantationen, Verjüngungstherapien und ein Leben bis ins Alter von 150 Jahren: Ein Mikrofon hat bei der Militärparade in Peking ein Gespräch zwischen Chinas Staatschef Yi Jinping und Kreml-Chef Wladimir Putin über Unsterblichkeit eingefangen. "Ich glaube das war, als wir zu der Parade gingen, als der Vorsitzende (Xi) darüber sprach", sagte der Kreml-Chef am Mittwoch.

Das Mikrofon der chinesischen Staatsmedien fing das Gespräch während der Militärparade anlässlich des 80. Jahrestag der Kapitulation Japans zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Xi und Putin schritten neben Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un auf dem Roten Teppich am Platz des himmlischen Friedens und sprachen miteinander, während ein Dolmetscher übersetzte.

"In der Vergangenheit war es selten, 70 Jahre alt zu werden, heutzutage sagt man, mit 70 sei man noch ein Kind", übersetzte der Dolmetscher eine Aussage Xis. "Mit der Entwicklung von Biotechnologie können menschliche Organe laufend transplantiert werden, Menschen können im Alter jünger und womöglich sogar unsterblich werden", lautete die übersetzte Antwort Putins. Xi daraufhin: "Die Vorhersagen sind, dass es in diesem Jahrhundert möglich sein könnte, 150 Jahre alt zu werden."

Putin bestätigte das Gespräch später. "Moderne Mittel - sowohl die Verbesserung der Gesundheit als auch medizinische Mittel, sogar alle möglichen operationellen Mittel hinsichtlich Organtransplantationen - erlauben es den Menschen, zu hoffen, dass das aktive Leben andauern wird, anders als heutzutage", sagte Putin.

Xi und Putin sind 72 Jahre alt. Die beiden Staatschefs haben bislang keine Anstalten gemacht, ihre Machtpositionen aufzugeben.