ZDF-Korrespondentin in Kairo : "Lage scheint sich langsam zu beruhigen"

17.07.2025 | 09:00 |

Nach der Eskalation in Syrien scheine sich die Lage vor Ort langsam zu beruhigen, so ZDF-Korrespondentin Tümena. Der syrische Präsident habe die Waffenruhe in der Nacht verkündet.