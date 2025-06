Pistorius: "Transatlantischer Schulterschluss"

19.01.2023 | 21:45 |

Heute seien keine Entscheidungen über deutsche Panzerlieferungen gefallen, so Verteidigungsminister Pistorius - das könne aber schon morgen in enger Abstimmung geschehen. Der Leopard sei der "beste und offensivstärkste" Kampfpanzer, so Pistorius.