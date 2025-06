Wie weiter in Thüringen und Sachsen?

von J. Schmidt-Farrent / C. Kirsch 03.09.2024 | 00:00 |

Nach den Rekorderfolgen für die AfD und das BSW wird die Bildung einer Regierung in Thüringen und Sachsen schwierig. Die AfD will in Thüringen regieren, aber niemand koalieren.