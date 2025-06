Mutmaßlicher Täter von Southport vor Gericht

von Wolf-Christian Ulrich 02.08.2024 | 00:45 |

Seit Tagen gibt es in Großbritannien gewaltsame Ausschreitungen - nachdem drei Mädchen in Southport erstochen wurden - befeuert durch Falschmeldungen in sozialen Medien zum Täter.