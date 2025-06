"Einheitliche Front"

12.02.2022 | 00:40 |

Für die USA sei es wichtig, gemeinsam mit der NATO eine einheitliche Front zu bilden, so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates aus Washington. In Moskau werden die Töne gegenüber des Westens härter, so ZDF-Korrespondent Axel Storm aus Russland.