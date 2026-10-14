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heute im Parlament

Rede von Linken-Fraktionschef Pellmann

Rede von Linken-Fraktionschef Pellmann

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Generaldebatte im Bundestag - Sören Pellmann, aufgenommen am 26.11.2025

Sehen Sie hier die Rede von Linken-Fraktionschef Sören Pellmann im Bundestag.