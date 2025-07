Merz weist AfD-Kritik zurück

09.07.2025 | 09:30 |

Bundeskanzler Friedrich Merz wehrt sich gegen die pauschale Kritik von AfD-Chefin Weidel im Bundestag und verteidigt die Verschuldung der Regierung in den kommenden Jahren. Die Stimmung in der Wirtschaft werde "stetig besser". "Wir lassen uns das von ihnen nicht vermiesen", sagt Merz an die AfD gerichtet.