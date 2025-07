Jimi Blue Ochsenknecht: Auslieferung nach Innsbruck

Jimi Blue Ochsenknecht ist wohl an seinem letzten Etappenziel angekommen - dem Gefängnis in Innsbruck.

Von Deutschland nach Österreich gebracht

Bereits am Morgen hatte der 33-Jährige die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim verlassen. Gegen Mittag wurde Ochsenknecht in Kiefersfelden an die österreichischen Behörden übergeben. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg, wo der 33-Jährige Ende Juni festgenommen wurde.