Patrick Kalupa und die neue Staffel "Dr. Nice"

von Sebastian Gorski 09.05.2025 | 17:10 |

Als Dr. Neiss in der ZDF-Serie "Dr. Nice" ist Patrick Kalupa auch in der neuen Staffel wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Wir bekommen einen privaten Einblick in das Leben des Schauspielers.