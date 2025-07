Erstes Bild des neuen Harry Potter Darstellers bei Dreharbeiten

Neben Dominic McLaughlin als Harry Potter sind auch Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley am Start. Diese drei sind die glücklichen Jungschauspieler, die sich in dem Casting mit 32.000 Kindern durchgesetzt haben, die sich für die begehrten Hauptrollen in der HBO Serie beworben hatten.

Sie treten ein schweres Erbe an

Sie treten in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, die sich mit den Harry Potter Filmen zwischen 2001 und 2011 in die Herzen der Zuschauer gespielt hatten. Die acht Filme waren Kassenschlager, haben weltweit rund 6,5 Milliarden Euro eingenommen und ein absolutes Harry Potter Fieber entfacht. Die neuen Hauptdarsteller treten also kein leichtes Erbe an. Sie sind jetzt ähnlich alt wie Daniel, Emma und Rupert bei ihrem ersten Presse-Auftritt.