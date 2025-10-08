Schwimmer Marius Kusch hat mit seiner Entscheidung an den "Enhanced Games" teilzunehmen für viel Aufruhr gesorgt. Im ZDF-Interview erklärt er seine Beweggründe für die Teilnahme.

Schwimmer Marius Kusch will an den "Enhanced Games" teilnehmen. Diese Ankündigung hat in Deutschland Dkussionen ausgelöst. Im ZDF-Interview mit Reporter Nils Kaben begründet er seine Entscheidung.

Einer der Gründe für seine Teilnahme sei das hohe Preisgeld: "Da muss man gar nicht um den heißen Brei herum reden", sagt der 32-Jährige. Dieser Wettkampf biete ihm die Möglichkeit auf finanzielle Stabilität. Er habe die Möglichkeit dort mit einem Sieg verglichen mit jetzt das 15- bis 20-fache an Siegprämie einzustreichen.

Athleten nicht gezwungen zu dopen

Obwohl Doping bei den "Enhanced Games" ausdrücklich erlaubt sei, stehe es jedem Athleten frei, ob man Substanzen zu sich nehmen möchte: "Ich habe am Ende das letzte Wort", so Kusch gegenüber dem ZDF.