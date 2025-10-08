  3. Merkliste
Wieso Schwimmer Marius Kusch an den "Enhanced Games" teilnimmt

Teilnahme bei Dopingspielen:Schwimmer Kusch: "Ich habe das letzte Wort"

Schwimmer Marius Kusch im Gespräch mit ZDF-Reporter Nils Kaben

Schwimmer Marius Kusch hat mit seiner Entscheidung an den "Enhanced Games" teilzunehmen für viel Aufruhr gesorgt. Im ZDF-Interview erklärt er seine Beweggründe für die Teilnahme.

Schwimmer Marius Kusch will an den "Enhanced Games" teilnehmen. Diese Ankündigung hat in Deutschland Dkussionen ausgelöst. Im ZDF-Interview mit Reporter Nils Kaben begründet er seine Entscheidung.

Einer der Gründe für seine Teilnahme sei das hohe Preisgeld: "Da muss man gar nicht um den heißen Brei herum reden", sagt der 32-Jährige. Dieser Wettkampf biete ihm die Möglichkeit auf finanzielle Stabilität. Er habe die Möglichkeit dort mit einem Sieg verglichen mit jetzt das 15- bis 20-fache an Siegprämie einzustreichen.

Athleten nicht gezwungen zu dopen

Obwohl Doping bei den "Enhanced Games" ausdrücklich erlaubt sei, stehe es jedem Athleten frei, ob man Substanzen zu sich nehmen möchte: "Ich habe am Ende das letzte Wort", so Kusch gegenüber dem ZDF.

Die "Enhanced Games" seien außerdem nicht dafür da, die olympischen Spiele zu ersetzen. Vielmehr gehe es um Entertainment. Der klassische Leistungssport solle auf jeden Fall sauber bleiben. "Der traditionelle Sport ist die reinste Form des Schwimmsports, daher muss man alles dafür tun, damit dieser sauber bleibt."

Thema
Schwimmen

