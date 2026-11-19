China, Russland und die USA treffen sich zu einem Dreiergipfel. Ist das der Beginn einer neuen Weltordnung? Mirko Drotschmann erklärt, wie das Treffen China in die Karten spielt.

Was will China?

Bis 2049, zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, will China eine führende Weltmacht werden. Das ist der Kern des sogenannten "chinesischen Traums", den Xi Jinping und die Regierung propagieren. Der Traum knüpft an das 16. und 17. Jahrhundert an. Damals war China in vielen Bereichen weltweit führend. Unter anderem wegen der Kolonialisierung durch Großbritannien sei dann eine Zeit der "Schande" gefolgt. Seit 1949, als die Volksrepublik China gegründet wurde, sei das Land nun wieder im Aufstieg - so stellt es die chinesische Regierung dar. Bis man schließlich zum 100. Geburtstag die Mission erfüllt und eine globale Ordnungsmacht wird.

Wie will Peking das erreichen?

Um Chinas Position in der Welt zu stärken, treibt Xi Jinping die Außenpolitik stark voran. Im Rahmen der "Globalen Entwicklungsinitiative" entsteht zum Beispiel die "Neue Seidenstraße". China baut auf tausenden Kilometern Infrastruktur von Ostchina bis Europa auf. Entlang dieser Route investiert das Land zum Beispiel in Häfen, Eisenbahnen und Pipelines. Hinzu kommen mehrere Seerouten, die ausgebaut werden. So erschließt das Land neue Handelswege und baut gleichzeitig seinen Einfluss in den Ländern vor Ort aus.

Wie schafft es die Regierung, so strategisch vorzugehen?