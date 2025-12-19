  3. Merkliste
  4. Suche
Video

Bundestag: Diese Abgeordneten fehlen am häufigsten

Auswertung namentliche Abstimmungen:Bundestag: Diese Abgeordneten fehlen am häufigsten

Jan Henrich aus dem ZDF-Hauptstadtstudio

von Jan Henrich

|
Leere Stühle im Plenarsaal des Bundestags
19.12.2025 | 0:56 min