auslandsjournal Adventskalender #1

auslandsjournal

auslandsjournal Adventskalender - Türchen 1

Warum Brüssel-Korrespondent Andreas Stamm im heute journal die Luft wegblieb.

Der auslandsjournal-Adventskalender
Hinter jedem Türchen eine Geschichte 

Die ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten berichten täglich aus verschiedenen Regionen der Welt. Bis Heiligabend geben sie im auslandsjournal-Adventskalender Einblicke in ihren Arbeitsalltag und zeigen Geschichten, die sonst nicht im Programm zu sehen sind. Jeden Tag ein besonderer Moment hinter den Kulissen der Berichterstattung. 

auslandsjournal-Adventskalender