auslandsjournal Adventskalender #1

Der auslandsjournal-Adventskalender

Hinter jedem Türchen eine Geschichte



Die ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten berichten täglich aus verschiedenen Regionen der Welt. Bis Heiligabend geben sie im auslandsjournal-Adventskalender Einblicke in ihren Arbeitsalltag und zeigen Geschichten, die sonst nicht im Programm zu sehen sind. Jeden Tag ein besonderer Moment hinter den Kulissen der Berichterstattung.