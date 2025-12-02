  3. Merkliste
auslandsjournal Adventskalender: Einblicke hinter die Kulissen

auslandsjournal Adventskalender

Die ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten berichten täglich aus verschiedenen Regionen der Welt. Im auslandsjournal Adventskalender geben sie bis Heiligabend Einblicke in ihren Arbeitsalltag und zeigen Geschichten, die sonst nicht im Programm zu sehen sind. Jeden Tag ein besonderer Moment hinter den Kulissen der Berichterstattung.

auslandsjournal Adventskalender

  1. auslandsjournal Adventskalender - Türchen 1

    Politik | auslandsjournal:auslandsjournal Adventskalender #1

    Video4:09

Podcast vom auslandsjournal

Donald Trump als Schatten vor Weltkugel mit ausgefranster USA-Flagge, dahinter dunkle Wolken. Im Vordergrund Schriftzug: Der Trump Effekt, auslandsjournal - der Podcast

der Podcast: Der Trump Effekt

Dokus vom auslandsjournal

Mehr
  1. Porträts von 7 Frauen aus verschiedenen Ländern, daneben auslandsjournal-Logo, großes gelbes a

    Politik | auslandsjournal:auslandsjournal - die doku: Nie wieder Opfer

    von Susann von Lojewski / Joy Lusige / Barbara Lueg / Christoph Röckerath / Eva Riedmann / Anne-Kristin Berger / Nicola Albrecht / Golineh Atai / Phoebe Gaa / Christian Semm
    Video44:01
  2. Eine Frau auf dem Bett vor den Kameras.

    Politik | auslandsjournal:die doku: Chaturbate

    von Frederik Fleig und Annkathrin Weis
    Video43:37
  3. Israelis und Palästinenser mit Fahnen am Jerusalemtag vorm Damaskustor, Israel

    Politik | auslandsjournal:die doku: Zwei Jahre nach dem Hamas-Angriff

    Video31:01
  4. Wladimir Putin steht neben Burkina Fasos Staatschef Ibrahim Traoré

    Politik | auslandsjournal:die doku: Putins Griff nach Afrika

    von Sira Thierij
    Video29:31