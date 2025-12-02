auslandsjournal Adventskalender: Einblicke hinter die Kulissen

auslandsjournal Adventskalender

Die ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten berichten täglich aus verschiedenen Regionen der Welt. Im auslandsjournal Adventskalender geben sie bis Heiligabend Einblicke in ihren Arbeitsalltag und zeigen Geschichten, die sonst nicht im Programm zu sehen sind. Jeden Tag ein besonderer Moment hinter den Kulissen der Berichterstattung.