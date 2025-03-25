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Vendée Globe - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vendée Globe

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Die Vendée Globe gilt als härteste Segelregatta der Welt. Seit 1992 findet alle vier Jahre die Non-Stop-Regatta der Einhandsegler mit Start und Ziel in Frankreich statt. Die Regatta führt die Kontrahenten einmal um den Globus. Die nächste Ausgabe der Vendée Globe lfindet 2028 statt. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zur Vendée Globe.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Vendée Globe

  1. Boris Herrmann auf seinem Boot

    Solo-Weltumsegler im Ziel:Boris Herrmann Zwölfter bei Vendée Globe

  2. Vendee-Globe-Sieger Charlie Dalin hält im Ziel zwei Pyrotechnik-Fackeln in die Höhe.

    In Rekordzeit um die Welt:Segeln: Charlie Dalin gewinnt Vendée Globe

  3. Grüße von der Spitze des Mastes

    Segeln - Vendée Globe:Herrmann grüßt von der Spitze des Mastes

    von Olaf Bozdech
    Video1:05
  4. Der deutsche Skipper Boris Herrmann auf hoher See bei der Weltumsegelung Vendée Globe

    Segelrennen Vendée Globe:Boris Herrmanns Mission für die Weltmeere

    von Tatjana Pokorny
  5. Boris Herrmann

    Ganz allein im Südpazifik:Wie Weltumsegler Herrmann Weihnachten feiert

  6. Boris Hermman auf seinem Boot, während seiner Solo-Weltumseglung.

    Vendee Globe:Boris Herrmann kentert - und fährt weiter

  7. Segeln

    Segeln:Vendee Globe: Herrmann mit Kurs auf Kanaren

    von Peter Arnold
    Video1:11
  8. Boris Herrmann und „Malizia – Seaexplorer“. Ein Segelboot auf dem Meer von oben fotografiert.

    Segel-Abenteuer:Vendée Globe: Herrmann startet gut

  9. Boris Herrmann winkt von seinem Boot Malizia Seaexplorer

    10. Vendée Globe startet:Wieder ein Franzose - oder Boris Herrmann?

    von Tatjana Pokorny
  10. Segler Boris Herrmann an Bord seiner Rennyacht "Malizia - Seaexplorer"

    Segeln - Vendée Globe:Boris Herrmann: Vom Rookie zum Mitfavoriten

    von Tatjana Pokorny
  11. Trophäe der Vendée Globe steht auf einem Tisch
    FAQ

    Skipper, Boote und Segel-Rekorde:Was Sie über die Vendée Globe wissen sollten

    von Tatjana Pokorny
  12. Boris Herrmann beim "The Ocean Race" 2023

    Segeln - Vendée Globe:Herrmann: Können um den Sieg segeln