Vendée Globe - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vendée Globe
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Die Vendée Globe gilt als härteste Segelregatta der Welt. Seit 1992 findet alle vier Jahre die Non-Stop-Regatta der Einhandsegler mit Start und Ziel in Frankreich statt. Die Regatta führt die Kontrahenten einmal um den Globus. Die nächste Ausgabe der Vendée Globe lfindet 2028 statt. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zur Vendée Globe.
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