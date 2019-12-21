Boris Johnson - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Boris Johnson
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Boris Johnson war von 2019 bis 2022 britischer Regierungschef. In seiner Amtszeit führe er das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland im Brexit aus der Europäischen Union sowie der Zollunion mit der EU. Nach mehreren Skandalen trat er auf heftigen Druck seiner Partei als Premierminister zurück.
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Boris Johnson im Porträt
Zur Person
Boris Johnson
- 19. Juni 1964: Boris Johnson wird in New York City geboren; Johnsons Urgroßvater Ali Kemal ist der letzte Innenminister des Osmanischen Reiches und wird 1922 ermordet; dessen Sohn Osman Ali nimmt später als Einwanderer in England den Namen Wilfred Johnson an;
- Boris Johnson besucht u. a. die European School in Brüssel und
- 1977-1982 das Eliteinternat Eton College in England;
- 1983-1987 Studium Klassische Philologie (Latein, Griechisch) am Balliol College der Universität Oxford;
- 1987 bekommt er eine Stelle beim "Daily Telegraph“, später berichtet er als Korrespondent aus Brüssel;
- 1999 bis 2005 Herausgeber des konservativen Nachrichtenmagazins "The Spectator";
- 2008-2016 Bürgermeister von London;
- 2016-2018 Britischer Außenminister;
- seit 2019 Britischer Premierminister;
- am 7. Juli 2022 kündigte er nach einigen Skandalen seinen Rücktritt an