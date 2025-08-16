Bo Svensson - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bo Svensson
Bo Svensson ist ein ehemaliger dänischer Fußballspieler. Zuletzt stand er beim 1. FC UNion Berlin unter Vertrag. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten und Hintergründen zu Bo Svensson.
Aktuelle Nachrichten zu Bo Svensson
Neuer Coach für die "Eisernen":Bo Svensson wird Trainer von Union Berlin
Fußball-Bundesliga, 10. Spieltag:Bo Svensson wirft bei Mainz 05 hinvon Martin Wolff
Biografie
Bo Svensson ist ein ehemaliger dänischer Fußballspieler und aktueller Fußballtrainer. Er wurde am 4. August 1979 in Skørping, Dänemark, geboren. Seit Juli 2024 ist er Cheftrainer des 1. FC Union Berlin. Als Spieler war Svensson ein talentierter Innenverteidiger und absolvierte für den FC Kopenhagen 150 Spiele in der Superliga, wobei er 2001, 2003 und 2004 dänischer Meister wurde. In Deutschland spielte er für Borussia Mönchengladbach und den 1. FSV Mainz 05, wo er insgesamt 122 Spiele in der Bundesliga und 19 Spiele in der 2. Bundesliga bestritt. Darüber hinaus vertrat Svensson dreimal die dänische Nationalmannschaft.