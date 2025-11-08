2. Fußball-Bundesliga: Schalke erkämpft Sieg über Elversberg

2. Fußball-Bundesliga:Schalke bezwingt im Topspiel die SV Elversberg
Im Spitzenspiel der 2. Liga hat Schalke 04 ein knappes 1:0 gegen die SV Elversberg erkämpft und übernimmt damit vorerst die Tabellenspitze.
Der FC Schalke 04 hat die SV Elversberg besiegt und ist zumindest vorerst Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic bezwang die Saarländer im Spitzenspiel der beiden Aufstiegskandidaten mit 1:0 (1:0).
Schalke stoppt kleinen Negativtrend
Mit dem Erfolg stoppten die Gelsenkirchener ihren kleinen Negativtrend. Die vorherigen beiden Pflichtspiele hatte Schalke verloren. Für die Elversberger, die als Dritter und damit direkt hinter Schalke ins Spiel gegangen waren, war es die vierte Partie in Serie ohne Sieg. Der Revierklub hat nun 27, Elversberg weiter 23 Punkte.
Vor 61.818 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielte Hasan Kurucay schon in der vierten Minute das entscheidende Tor für die Gastgeber. Elversberg spielte eigentlich nicht schlecht und zeigte sogar technisch lange den besseren Fußball. Beim letzten Pass oder im Abschluss mangelte es aber an der nötigen Präzision. Ein Treffer von Younes Ebnoutalib zählte wegen einer Abseitsposition nicht.
Torchancen auf beiden Seiten Mangelware
Die Schalker, bei denen mehrere Leistungsträger ausfielen, überzeugten vor allem kämpferisch. Auch nach dem Wechsel blieben klare Chancen Mangelware. Der Schalker Finn Porath scheiterte mit seinem Abschluss an Torhüter Nicolas Kristof (61.). Die Gastgeber verteidigten sehr aufmerksam und ließen kaum etwas zu.
Ein medizinischer Notfall unter den Zuschauern sorgte zwischenzeitlich für betretene Stimmung. Sanitäter brachten einen Fan auf einer Trage von der Tribüne. "Wir wünschen alles Gute", schrieb der FC Schalke auf X und verkündete wenig später: "Der Notarzteinsatz in der Südkurve ist beendet. Wir wünschen eine gute und vollständige Genesung!"
