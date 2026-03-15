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Beste Slalom-Platzierung: Aicher bleibt an Shiffrin dran

Beste Slalom-Platzierung:Aicher bleibt an Shiffrin dran

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US-Star Mikaela Shiffrin dominiert den Slalom von Are, Emma Aicher hält aber mit. Die Entscheidung über den Gesamtweltcup fällt erst in der letzten Woche der Saison.

Emma Aicher, Mikaela Shiffrin und Wendy Holdener jubeln nach dem Slalom der Frauen am 15.03.2026 in Are, Schweden.
15.03.2026 | 0:43 min

Im Kampf um den alpinen Gesamtweltcup hat Mikaela Shiffrin ihren Vorsprung auf die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher wieder etwas ausgebaut. Dank ihres achten Slalom-Siegs in diesem Winter liegt die US-Amerikanerin nun 140 Punkte vor ihrer Verfolgerin.

Aicher wurde in Are mit einem Rückstand von 0,94 Sekunden starke Zweite und büßte nur 20 Zähler ein. "Ich bin schon sehr zufrieden mit dem ganzen Tag", sagte Aicher lapidar nach dem besten Slalom ihrer Karriere.

Die deutsch-schwedische Skirennläuferin Emma Aicher jubelt nach ihrem besten Ergebnis im Riesenslalom beim FIS Weltcup in Are

Emma Aicher fährt beim Riesenslalom in Are auf Rang 4 und verkürzt den Abstand zur aktuell Gesamt-Führenden Mikaela Shiffrin auf 120 Punkte.

14.03.2026 | 0:25 min

Lena Dürr erreichte ebenfalls den zweiten Durchgang, musste sich aber mit Platz 15 begnügen. Jessica Hilzinger schied als 44. nach dem ersten Lauf aus.

Shiffrin nun 140 Punkte vor Aicher

Vor den letzten vier Rennen dieser Saison ab Samstag auf den Olympia-Pisten von 1994 in Kvitfjell und Hafjell in Norwegen liegt Shiffrin nun immerhin 140 Punkte vor ihrer Verfolgerin - und obwohl der Vorsprung auf den ersten Blick beruhigend erscheint, gibt sich Shiffrin keineswegs siegessicher.

Ich muss noch kämpfen, Emma fährt gerade in jedem Rennen unglaublich. Mein Team und ich müssen bis zum Ende kämpfen.

Mikaela Shiffrin

Die Technik-Spezialistin Shiffrin dürfte auch Starts in den Speedrennen erwägen um Aicher auf Distanz zu halten. Eine realistische Aussicht auf die große Kugel hätte die Deutsche aber wohl nur, wenn sie in allen vier Disziplinen auf das Podest fährt und Shiffrin patzt.

Schon jetzt aber ist die Saison von Aicher herausragend. Zweimal Silber bei Olympia, im Weltcup drei Siege, drei zweite und drei dritte Plätze - die Allrounderin hat den Alpinen im Deutschen Skiverband (DSV) beinahe im Alleingang eine erfolgreiche Saison beschert.

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa
Das ZDF berichtete zu diesem Thema in der heute Sendung am 15:.März 2026 ab 17:00 Uhr.
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