Agnes Reisch fliegt auf dem "Monsterbakken" in Vikersund zum neuen deutschen Skiflug-Rekord bei den Frauen. Vier DSV-Springerinnen qualifzieren sich für den Weltcup am Samstag.

Agnes Reisch fliegt im Training in Vikersund zum neuen deutschen Skiflug-Rekord. Quelle: action press

Die deutsche Skispringerin Agnes Reisch hat zum Auftakt des Skiflug-Weltcup-Wochenendes in Vikersund den deutschen Skiflug-Rekord verbessert.

Die 26-Jährige segelte im Training auf dem "Monsterbakken" in Norwegen, der weltgrößten Skiflugschanze, auf 208,5 Meter. Damit übertraf sie die bisherige Bestmarke von Selina Freitag aus dem März 2025 (202,0 m) deutlich.

Drei DSV-Skispringerinnen im 200er-Klub

Juliane Seyfarth war im Training schon auf 202,5 m geflogen, ihr Rekord hielt aber nur wenige Minuten, ehe Reisch sie übertrumpfte. Damit haben nun drei deutsche Skispringerinnen in ihrer Karriere die Marke von 200 Metern geknackt.

Das ZDF zeigt die Skiflug-Weltcups der Frauen und Männer in Vikersund live:

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So, 09:30 Uhr: Skifliegen der Frauen live im ZDF-Stream

So, 17:15 Uhr: Skifliegen der Männer live im ZDF-Stream

Skifliegen der Frauen im ZDF-Livestream

Katharina Schmid verpasste zum Start in das vorletzte Wochenende ihrer Karriere die magische Marke dagegen erneut. Die Rekordweltmeisterin kam am Freitag bei ihren drei Flügen auf 120,5, 182,5 und 163,5 Meter und schaffte als 20. und damit Letzte nur mit Mühe die Qualifikation für den ersten Einzel-Wettkampf am Samstag (09:30 Uhr/ZDF Livestream).

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"Ich will unbedingt noch die 200 Meter schaffen", hatte Schmid zuletzt gesagt. Bislang steht die Bestweite der siebenmaligen Weltmeisterin bei 198,5 Metern, aufgestellt im Jahr 2023.

Vier DSV-Skispringerinnen schaffen Quali

Neben Schmid qualifizierten sich drei weitere DSV-Skispringerinnen für den Wettkampf am Samstag. Beste Deutsche war Freitag als Achte mit 200,5 Metern. Seyfarth kam in der Quali auf 191,5 Meter und wurde 15. Die neue deutsche Rekordhalterin Reisch flog in der Qualifikation auf 179,5 Meter und wurde 17. Anna Hollandt verpasste als 26. (145,5m) die Qualifikation.

Den Weltrekord hält Weltmeisterin Nika Prevc mit 236,0 Metern. Die Slowenin ist eine Springerin für die Großschanzen. Erst zu Monatsbeginn wurde sie auf der Großschanze in Lahti mit ihrem 16. Saisonsieg zur neuen Rekordhalterin.

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Quelle: SID, ZDF